Су-57Э впервые покажет новое вооружение на авиасалоне в Египте

Российский истребитель пятого поколения Су-57 / © «Ростех» / ОДК Вместе с самолетом на выставке впервые представят совершенно новый образец вооружения, который до сих пор нигде публично не демонстрировался.
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