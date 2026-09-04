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Су-57Э впервые покажет новое вооружение на авиасалоне в Египте

Су-57Э впервые покажет новое вооружение на авиасалоне в Египте

Российский истребитель пятого поколения Су-57 / © «Ростех» / ОДК Вместе с самолетом на выставке впервые представят совершенно новый образец вооружения, который до сих пор нигде публично не демонстрировался.

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