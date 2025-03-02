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Премьер Британии Стармер пообещал поддержку Киеву на встрече с Зеленским

Премьер Британии Стармер пообещал поддержку Киеву на встрече с Зеленским

Великобритания не отступится и будет поддерживать Украину в будущем, пока это необходимо. Такое обещание дал премьер-министр страны Кир Стармер на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, прошедшей на Даунинг-стрит.

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