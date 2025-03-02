Великобритания не отступится и будет поддерживать Украину в будущем, пока это необходимо. Такое обещание дал премьер-министр страны Кир Стармер на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, прошедшей на Даунинг-стрит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии