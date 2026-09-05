В Саранске нетрезвый водитель сбил 25-летнюю девушку на пешеходном переходе

Обстоятельства происшествия 3 сентября в Саранске около 20:10 на улице 1-я Промышленная в Пролетарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
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