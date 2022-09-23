Boeing выплатит 200 миллионов долларов штрафа за то, что ввела инвесторов в заблуждение относительно безопасности самолётов Boeing 737 MAX

Американская компания Boeing выплатит штраф в размере 200 млн долларов в связи с обвинениями во введении инвесторов в заблуждение относительно безопасности самолётов Boeing 737 MAX, ещё 1 млн долларов выплатит бывший глава компании Деннис Меленберг.
Американская компания Boeing выплатит штраф в размере 200 млн долларов в связи с обвинениями во введении инвесторов в заблуждение относительно безопасности самолётов Boeing 737 MAX, ещё 1 млн долларов выплатит бывший глава компании Деннис Меленберг.
Свежие комментарии