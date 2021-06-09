Африканка установила мировой рекорд, родив 10 детей за один раз

37-летняя жительница Южно-Африканской Республики стала мамой 10 младенцев. 37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоул родила семерых мальчиков и трех девочек, а заодно побила рекорд другой африканки, родившей девятерых детей.
37-летняя жительница Южно-Африканской Республики стала мамой 10 младенцев. 37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоул родила семерых мальчиков и трех девочек, а заодно побила рекорд другой африканки, родившей девятерых детей.
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