Отчаяние и хитрость: Украина и Европа используют опасную стратегию против России

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" © РИА Новости . Стрингер Российские СМИ начали тиражировать мнение шведского аналитика Ларса Берна (ранее широким российским массам неизвестного), который считает, что победа России в конфликте на Украине неизбежна, а европейские и украинские политики действуют в состоянии отчаяния.
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