На Украине «Искандеры» разнесли в хлам четыре ТЭС и добили ГЭС: Карта специальной военной операции на Украине на 9 мая 2024 года Юлия СоколоваУкраинские СМИ описывают последствия атак на энергетическую инфраструктуру с осторожностью, стремясь не раскрывать лишнюю информацию.