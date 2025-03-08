Настя Макаревич вспомнила о детских проделках и фанатской любви к Юре Шатунову

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. Солистка группы «Лицей» Настя Макаревич стала гостьей программы «Вкусно с Анфисой» на ТВ-3, где поделилась воспоминаниями о детстве, кулинарных традициях семьи и фанатской любви к певцу Юре Шатунову.
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