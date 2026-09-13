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Zero Hedge

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West Virginia Joins Nuclear Campus Race With Waste Storage In Focus

West Virginia Joins Nuclear Campus Race With Waste Storage In Focus West Virginia’s Governor Patrick Morrisey announced that the state had signed a memorandum of understanding with the DOE, joining Idaho, Louisiana, Oklahoma, Tennessee and Utah as the sixth contender for a Nuclear Lifecycle Innovation Campus (NLIC).

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