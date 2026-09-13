West Virginia Joins Nuclear Campus Race With Waste Storage In Focus West Virginia’s Governor Patrick Morrisey announced that the state had signed a memorandum of understanding with the DOE, joining Idaho, Louisiana, Oklahoma, Tennessee and Utah as the sixth contender for a Nuclear Lifecycle Innovation Campus (NLIC).
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