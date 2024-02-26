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Дубай (ATP). 1-й круг. Котов сыграет с Кордой, Рублев встретится с Чжаном, Маррей – с Шаповаловым, Хуркач – со Штруффом

Павел Котов сыграет с Себастьяном Кордой. Cетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 26 февраля – 3 марта 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 941 785 долларов Открытые корты, хард Первый круг Павел Котов (Россия)  Себастьян Корда (США) Дата проведения 26 февраля, 13.

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