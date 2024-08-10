Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с групповыми чатами

Злоумышленники стали использовать групповые чаты в мессенджерах с целью обмана сотрудников российских организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.
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