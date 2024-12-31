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Guardian: в Лондоне вор украл из особняка драгоценности на сумму £10,4 млн

Guardian: в Лондоне вор украл из особняка драгоценности на сумму £10,4 млн

Британские правоохранители разыскивают мужчину, который в одиночку ограбил особняк гонконгского миллиардера в Лондоне, украв изготовленные на заказ ювелирные изделия и дизайнерские вещи на сумму £10,4 млн.

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