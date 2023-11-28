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Мировое обозрение

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Украина: хуже чем тупик

Украина: хуже чем тупик

Действительно ли Украина оказалась в военном тупике? Эксперты предупреждают, что все еще хуже. Летнее контрнаступление Украины, провозглашенное Киевом и воспринимавшееся на Западе как поворотный момент в войне, даже близко не привело к тому что можно было бы считать поражением для российских войск на Украине.

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