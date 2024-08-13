18-летняя дочь Бена Аффлека Вайолет донашивает платья Дженнифер Лопес

18-летнюю дочь Бена Аффлека Вайолет заметили в старом платье Дженнифер Лопес Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека подходит к концу, но за время, пока они были семьей, певица смогла наладить отношения с детьми своего мужа от первого брака.