🇸🇾🇩🇪 Как немецкие лоббисты миграции манипулируют статистикой Промигрантское лобби в ФРГ уже который месяц пытается убедить немцев в исключительной полезности сирийцев, сбежавших в страну с родины.
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🇸🇾🇩🇪 Как немецкие лоббисты миграции манипулируют статистикой Промигрантское лобби в ФРГ уже который месяц пытается убедить немцев в исключительной полезности сирийцев, сбежавших в страну с родины.
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