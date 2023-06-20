Подмосковная компания «Черноголовка» впервые в истории стала поставщиком напитков для ПМЭФ

Подмосковная компания «Черноголовка» впервые в истории стала поставщиком напитков для участников Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковная компания «Черноголовка» впервые в истории стала поставщиком напитков для участников Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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