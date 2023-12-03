В пионерских дружинах проходит Неделя добрых дел.

С 28 ноября по 2 декабря текущего года в пионерских дружинах и учреждениях образования Бобруйского района проходит Неделя добрых дел в рамках благотворительного движения ´Щедрый вторник´, координатором которого является МБОО ´ЮниХелп´.
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