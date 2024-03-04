В курганские округа начали отвозить подарки для розыгрыша на выборах

В Курганском области во время выборов президента с 15 по 17 марта в каждом округе отдельно проведут розыгрыш призов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» и только главные подарки разыграют среди всех участников в регионе.
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