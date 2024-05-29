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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карасев обслужит матч «Балтика» – «Зенит» в финале Кубка России. Иванов и Москалев будут отвечать за ВАР

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня.  Эту игру обслужит такая бригада арбитров: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Виталий Мешков; резервный ассистент – Андрей Образко; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.

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