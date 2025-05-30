Отказавшись от национальной архитектурной школы, русские потеряют себя

На протяжении нескольких десятилетий в России варварски разрушается архитектурный облик городов. На окраинах с нарушениями самых базовых строительных и архитектурных норм строятся человейники для бедных — кварталы сверхплотной застройки с унылыми однотипными зданиями.
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