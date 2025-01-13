Лавров подведет итоги внешнеполитического года на большой пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет большую ежегодную пресс-конференцию, где подведет итоги работы российской дипломатии за 2024 год и обозначит ключевые направления внешней политики на 2025 год.
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