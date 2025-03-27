Как Ефремов отмазался и добился УДО

СТ

Сергей Татаринцев

Какая разница,выйдет он по УДО или по окончании срока,дальнейшая судьба Михаила как на ладони,читаема и понятна.Глушить огненную водичку, нюхать ну или колоться,что кстати одно и тоже,Михаил не прекратит ни за что и никогда, даже под дулом пистолета. Состояние под шафе-это его стимул,стихия и смысл всей его жизни, в таком состоянии творческая личность творит и созидает свои опусы и вирши, которые потом выдаёт на гора, как Сталинский любимчик, шахтёр Стаханов. Кстати тоже усердно увлекался беленькой и к которой имел большую слабость и любовь. Ждём новых приключений и подвигов Мишки Ефремова.