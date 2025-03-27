Итак, Ефремову одобрили УДО. Похоже, что не просто так он всё-таки сидел, а с большим присмотром из центра, чтобы не дай бог ничего с бедняжечкой не случилось.
Как Ефремов отмазался и добился УДО
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Какая разница,выйдет он по УДО или по окончании срока,дальнейшая судьба Михаила как на ладони,читаема и понятна.Глушить огненную водичку, нюхать ну или колоться,что кстати одно и тоже,Михаил не прекратит ни за что и никогда, даже под дулом пистолета. Состояние под шафе-это его стимул,стихия и смысл всей его жизни, в таком состоянии творческая личность творит и созидает свои опусы и вирши, которые потом выдаёт на гора, как Сталинский любимчик, шахтёр Стаханов. Кстати тоже усердно увлекался беленькой и к которой имел большую слабость и любовь. Ждём новых приключений и подвигов Мишки Ефремова.
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14 час.
Бобкина Татьяна
Я не оправдываю поступок Ефремова, но человек отсидел, осознал.Будем надеяться , что что он он еще вернется в профессию, а вредные привычки станут " табу"
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14 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Алкоголик он, и этим все сказано. Талантливый артист?? А как это сочетается с его ужасным внешним видом!!! Если ты великий артист( как Миронов, Хабенский) так выгляди идеально и веди себя прилично
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14 час.
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