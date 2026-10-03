Демократы показывают укрепление позиций в традиционно республиканских штатах США

Кандидаты в сенат США от Демократической партии получают серьёзную поддержку в пяти традиционно республиканских штатах, лидируя в трёх из них, согласно опросу исследовательского института при университете Сиены для газеты New York Times.
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Это было предсказуемо. Трамп своими руками отдаёт власть демократам, благодаря своим друзьям Нетаньяху, Грэму и им подобным. Особенно Нетаньяху, который втянул его в Ормузский кризис, из которого трудно будет вылезти "сухим из "нефти"".