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Регионы России

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Демократы показывают укрепление позиций в традиционно республиканских штатах США

Демократы показывают укрепление позиций в традиционно республиканских штатах США

Кандидаты в сенат США от Демократической партии получают серьёзную поддержку в пяти традиционно республиканских штатах, лидируя в трёх из них, согласно опросу исследовательского института при университете Сиены для газеты New York Times.

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Svetlana Kuzmina

Это было предсказуемо. Трамп своими руками отдаёт власть демократам, благодаря своим друзьям Нетаньяху, Грэму и им подобным. Особенно Нетаньяху, который втянул его в Ормузский кризис, из которого трудно будет вылезти "сухим из "нефти"".