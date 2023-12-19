Президент Чехии Павел: на Украине произойдет сдвиг не в лучшем смысле

Ситуация на Украине в 2024 году сложится таким образом, что станет еще более невыгодной Западу. Переговоры с Россией пройдут независимо от желания Евросоюза, заявил Seznam Spravy президент Чехии Петр Павел.
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