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Медведев рассказал о количестве контрактников и добровольцев по итогам первого полугодия

Медведев рассказал о количестве контрактников и добровольцев по итогам первого полугодия

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о количестве контрактников и добровольцев по итогам первого полугодия.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Ну и видок у Медведева.
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