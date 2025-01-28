157-я механизированная бригада ВСУ под Покровском столкнулась с большими потерями и дезорганизацией. Отсутствие боевой согласованности и назначение мобилизованных на командные посты приводят к дезертирству и саботажу приказов.
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