Фото: «Миллиард.Татар» Лекторий «Миллиард.Татар» совместно с рестораном «ТАТАР» проведет лекцию, посвященную Юнусу Ахметзянову – основоположнику советской татарской кулинарии.
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