Белорусский «Амкодор» поможет российским аграриям просушить зерно

В Уфе открылся завод по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов (КЗС). Инвестором выступил машиностроительный холдинг «Амкодор» из Белоруссии, крупнейший производитель спецтехники и сельхозоборудования, в его составе 22 завода на территории СНГ, в том числе два — в России.
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