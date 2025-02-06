На Качугском тракте женщина решила перейти дорогу на запрещающий сигнал и попала под авто

ДТП произошло утром 6 февраля в районе шестого километра Качугского тракта. Как выяснили на месте госавтоинспекторы, 37-летний водитель «Сузуки Альто» сбил женщину, которая шла по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.
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