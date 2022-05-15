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Джокович о Циципасе: «Он один из двух-трех лучших игроков мира. Но на грунте – особенно»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал финал турнира в Риме против Стефаноса Циципаса. Серб ведет 6:2 в личных встречах и 4:0 на грунте.

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