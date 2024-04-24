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Петербургский дневник

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На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов

На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов

Тут будут менять асфальтобетонное покрытие На 34 километре КАД в Санкт-Петербурге будут перекрывать проезд на транспортной развязке на пересечении с Пискаревским проспектом полностью перекроют съезды № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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