Экономист Иванов: санкции подтолкнут бизнес в РФ к развитию и импортозамещению

Российский малый и средний бизнес имеет большой потенциал в развитии импортозамещения в стране. На фоне введённых санкций и поддержки правительства России, этот процесс может быть ускорен в разы, заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов.
Российский малый и средний бизнес имеет большой потенциал в развитии импортозамещения в стране. На фоне введённых санкций и поддержки правительства России, этот процесс может быть ускорен в разы, заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов.
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