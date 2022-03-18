Правда.ру

551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влас Семенюк
    Горбачевские ряды пополняется такой-же сволотой.Вручение Зеленско...
  • Sergiy Che
    "...Актёр ранее выяснил, с кем будет сидеть в одной камере. Он хочет, чтобы компанию в тюрьме ему составил лидер груп...Дочке Панина устр...
  • Vasja Chabibulin
    Обезьянка это дрессированая а не президентЧто Зеленский хоч...

Экономист Иванов: санкции подтолкнут бизнес в РФ к развитию и импортозамещению

Экономист Иванов: санкции подтолкнут бизнес в РФ к развитию и импортозамещению

Российский малый и средний бизнес имеет большой потенциал в развитии импортозамещения в стране. На фоне введённых санкций и поддержки правительства России, этот процесс может быть ускорен в разы, заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх