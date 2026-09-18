Легендарный разведчик Ян Черняк

В палате он очнулся от полузабытья и, сжимая в руке Золотую Звезду, прошептал: «Хорошо, что не посмертно…»Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Михаил Колесников, который вместе с начальником ГРУ ГШ генерал-полковником Федором Лодыгиным 9 февраля 1995 года, за десять дней до смерти разведчика, принес в больничную палату Черняку Золотую Звезду Героя, назвал его «настоящим Штирлицем», который с 1930-го по 1945 год «работал там же, где и Максим Исаев».