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Мы из Советского Союза

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Легендарный разведчик Ян Черняк

Легендарный разведчик Ян Черняк

В палате он очнулся от полузабытья и, сжимая в руке Золотую Звезду, прошептал: «Хорошо, что не посмертно…»Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Михаил Колесников, который вместе с начальником ГРУ ГШ генерал-полковником Федором Лодыгиным 9 февраля 1995 года, за десять дней до смерти разведчика, принес в больничную палату Черняку Золотую Звезду Героя, назвал его «настоящим Штирлицем», который с 1930-го по 1945 год «работал там же, где и Максим Исаев».

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