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Аргументы и Факты

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Дмитриев заявил, что европейские политики «попали на деньги» из-за Украины

Дмитриев заявил, что европейские политики «попали на деньги» из-за Украины

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении потребовать от Европы возврата денег, потраченных Вашингтоном на военную помощь Украине.

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