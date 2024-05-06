Глава СК России заинтересовался состоянием мемориала в Самарской области

Речь идет об объекте, посвященном героям Великой Отечественной войны.Так, в субботу, 4 мая стало известно о том, что председатель следственного комитета России Александра Бастрыкин дал поручение проверить информацию о состоянии мемориала в селе Малая Малышевка Самарской области.