Сотрудники СК РФ допросили в Израиле обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

Global Look Press/Yurii Zheludev/Russian Look Сотрудники Следственного комитета России из Петербурга допросили в Израиле Валерия Шляфмана – бывшего концертного директора певца Игоря Талькова, которого обвиняют в убийстве музыканта.
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