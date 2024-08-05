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Спички - не игрушка

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«Получим армию поделенную на диаспоры с ячейками исламистов»: Коц о новом законе для мигрантов. Так и будет

«Получим армию поделенную на диаспоры с ячейками исламистов»: Коц о новом законе для мигрантов. Так и будет

В сфере миграции мы по-прежнему следуем западной повесточке.   Какие  уроки  мы  должны  извлечь  из  массовых    беспорядков  в  Британии,    где  выходец  из  мигрантской  семьи      убил    трех   девочек,  после  чего     местное  население  начало  антимигрантские  протесты,  а   вооруженные   мигрантские  банды, в  свою  очередь,  начали  нападения     на       местных?     По  моему  скромному  мнению,   эти  уроки  таковы.

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