Алтай попал в число регионов, где прогнозируют опасную погоду в ближайшее время В регионе установится сильный ветер Опасную погоду прогнозируют в Алтайском крае на 27 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.