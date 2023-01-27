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Алтай попал в число регионов, где прогнозируют опасную погоду в ближайшее время

Алтай попал в число регионов, где прогнозируют опасную погоду в ближайшее время В регионе установится сильный ветер Опасную погоду прогнозируют в Алтайском крае на 27 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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