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Лента новостей Крыма

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В Крыму призвали Запад откреститься от плана Зеленского

В Крыму призвали Запад откреститься от плана Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны откреститься от так называемого плана победы Владимира Зеленского, поскольку в его предложениях нет ничего конструктивного.

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