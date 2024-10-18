В Крыму призвали Запад откреститься от плана Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны откреститься от так называемого плана победы Владимира Зеленского, поскольку в его предложениях нет ничего конструктивного.
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