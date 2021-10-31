Закон и Порядок

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«Газпром» ставит эксперимент на Украине. Ей это не нравится

«Газпром» ставит эксперимент на Украине. Ей это не нравится

Объем поставок "Газпрома" в ЕС – одна из горячих тем для обсуждения в последние недели.

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кормчий
Михаил Степанченко
Газпром действует в рамках долгосрочных контрактов. Бери- плати. Страны, которые не хотят долгосрочных контрактов, берут газ по мировым ценам. Так что не Газпром ставит эксперимент на Украине, а они сами. Наоборот, Газпром ежедневно должен подавать заявку на прокачку через Украину примерно 110 миллионов кубов с 2021 года. Соответственно, эти услуги нужно оплатить в полной мере. Даже если реальные объемы прокачки оказываются меньше, деньги все равно выплачиваются. Как это мог подписать Газпром? Газпром ставит эксперимент? Хм, где? Не вижу.
СЭМЭН Иваницкий
абсолютно!!!
Борис Осипов

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