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Сербы против разрыва с Россией – Вулин

Сербы против разрыва с Россией – Вулин

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что сербы в случае референдума проголосовали бы против разрыва с Россией, которого от них может потребовать Евросоюз.

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