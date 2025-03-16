Макрон назвал украинские города, где Запад хочет разместить военных

Что-то большого ума я не наблюдаю. Терпение есть. Анализировать и пользоваться опытом полководцев ВОВ не видно.

Ты сама не умная женщина. Ты что сидела? Откуда такой жаргон?

александр бажан

ЖАЛЬЧТО НЕМЦЫ НЕ РАЗДАВИЛИ ДО КОНЦА французов и англичан............. Это трусливые вояки с памперсами, без которых воевать не могут. Полезли не в свой монастырь, диктовать свои условия.