Западные страны, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину, будут рассматривать такие «ключевые точки», как Киев, Львов и Одесса.
Макрон назвал украинские города, где Запад хочет разместить военных
Комментарии
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Василий Топчий
Что-то большого ума я не наблюдаю. Терпение есть. Анализировать и пользоваться опытом полководцев ВОВ не видно.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Ты сама не умная женщина. Ты что сидела? Откуда такой жаргон?
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9 час.
александр бажан
ЖАЛЬЧТО НЕМЦЫ НЕ РАЗДАВИЛИ ДО КОНЦА французов и англичан............. Это трусливые вояки с памперсами, без которых воевать не могут. Полезли не в свой монастырь, диктовать свои условия.
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6 час.
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