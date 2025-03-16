Политика как он...
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Политика как она есть

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Макрон назвал украинские города, где Запад хочет разместить военных

Макрон назвал украинские города, где Запад хочет разместить военных

Западные страны, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину, будут рассматривать такие «ключевые точки», как Киев, Львов и Одесса.

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Комментарии
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Василий Топчий
Что-то большого ума я не наблюдаю. Терпение есть. Анализировать и пользоваться опытом полководцев ВОВ не видно.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Ты сама не умная женщина. Ты что сидела? Откуда такой жаргон?
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9 час.
александр бажан
ЖАЛЬЧТО НЕМЦЫ НЕ РАЗДАВИЛИ ДО КОНЦА французов и англичан............. Это трусливые вояки  с памперсами, без которых воевать не могут.  Полезли не  в свой монастырь, диктовать свои условия.
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6 час.
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