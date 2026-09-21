Завтра похолодание до +15 градусов

Завтра погода станет прохладнее: днём до +17, ночью до +10 градусов. Как изменится ветер и почему сентябрь 2024 особенный?Сегодня, 21 сентября, дневная температура воздуха порадует жителей города +24 градуса.
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