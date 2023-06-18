Снял номера после аварии: Тонированный Lexus попал в ДТП в центре Новосибирска

На пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных столкнулись Lexus и отечественный внедорожник "Нива".На перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных в воскресенье, 18 июня, столкнулись полностью тонированный внедорожник Lexus чёрного цвета и бела "Нива".