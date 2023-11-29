"Если бы русские сражались по правилам...": Запад требует от России честной танковой дуэли. Сгоревших "Леопардов" было мало

В США придумали, как убить двух уток одним выстрелом. Объяснить провал натовской бронетехники в столкновениях с силами РФ и вежливо отказать в поставках новых бронемашин боевикам.
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