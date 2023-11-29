"Если бы русские сражались по правилам...": Запад требует от России честной танковой дуэли. Сгоревших "Леопардов" было мало

ВЧ

Владимир Черноморский

Пусть скажет спасибо, что Россия до сих пор сидит в обороне, если бы она применила все свои ракеты и новые технологии, раскатала бы Европу и всю Америку в ноль, воюем не по правилам войны, а надо бы начинать по настоящему, а не ласковыми пощечинами, как сейчас, пусть не забывают, это только объявлена спец операция, а вот как объявят войну, будет дяде Сэму веселье