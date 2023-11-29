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"Если бы русские сражались по правилам...": Запад требует от России честной танковой дуэли. Сгоревших "Леопардов" было мало

"Если бы русские сражались по правилам...": Запад требует от России честной танковой дуэли. Сгоревших "Леопардов" было мало

В США придумали, как убить двух уток одним выстрелом. Объяснить провал натовской бронетехники в столкновениях с силами РФ и вежливо отказать в поставках новых бронемашин боевикам.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Пусть скажет спасибо, что Россия до сих пор сидит в обороне, если бы она применила все свои ракеты и новые технологии, раскатала бы Европу и всю Америку в ноль, воюем не по правилам войны, а надо бы начинать по настоящему, а не ласковыми пощечинами, как сейчас, пусть не забывают, это только объявлена спец операция, а вот как объявят войну, будет дяде Сэму веселье
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16 час.
Бендер Задунайский
Скудоумие американских и натовских военных экспёрдов признали даже в Сомали .
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8 час.

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