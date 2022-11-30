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Хуснуллин предложил сократить сроки обучения для будущих строителей из новых регионов

Хуснуллин предложил сократить сроки обучения для будущих строителей из новых регионов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе заседания попечительского совета НИУ МГСУ выступил с предложением о введении сокращенной формы обучения для студентов-строителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РИА Новости.

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