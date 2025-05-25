Астраханец устроил расправу над женщиной, кормившей собак

Эта история случилась еще в марте, но поделился ей благотворительный фонд «Добрый Тим» сейчас. Женщина по имени Марина подъехала к своему гаражу, как делала это 10 лет, чтобы покормить собак, обитающих на территории гаражного кооператива.
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