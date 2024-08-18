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Уголовное дело заведут на подростков, избивших мужчину толпой

Уголовное дело заведут на подростков, избивших мужчину толпой

Подростки во дворе дома повалили мужчину на землю и избили его. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины группой подростков в Новосибирске.

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