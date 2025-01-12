❗️🇲🇩🇷🇺🇺🇦 Как Молдавия переживает энергокризис, а Приднестровье — блокаду С 1 января прекратился транзит российского газа через т.
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❗️🇲🇩🇷🇺🇺🇦 Как Молдавия переживает энергокризис, а Приднестровье — блокаду С 1 января прекратился транзит российского газа через т.
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