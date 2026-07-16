Политика как он...
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Политика как она есть

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Мощный шторм обрушился на еще один уральский регион

Мощный шторм обрушился на еще один уральский регион

Серия мощных гроз, накануне обрушившаяся на Екатеринбург, добралась до Пермского края. Как сообщает Telegram-канал SHOT, регион накрыли ночные ливни и шквалистый ветер, которые привели к подтоплению улиц, повреждению дорог и травмам местных жителей.

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