Мощный шторм обрушился на еще один уральский регион

Политика как она есть

Серия мощных гроз, накануне обрушившаяся на Екатеринбург, добралась до Пермского края. Как сообщает Telegram-канал SHOT, регион накрыли ночные ливни и шквалистый ветер, которые привели к подтоплению улиц, повреждению дорог и травмам местных жителей.